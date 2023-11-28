Бондарь, Крыськив, Невертон и Сикан в старте Шахтера на матч ЛЧ с Антверпеном

Сегодня, 28 ноября, "Шахтер" в рамках 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов в условно домашнем матче в Германии примет "Антверпен".

Матч начнется в 19:45, и уже известны стартовые составы команд.

Шахтер: Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Крыськив, Судаков, Зубков, Невертон, Сикан.

Запасные: Рудько, Лемкин, Педриньо, Козик, Ракицкий, Кастилло, Эгиналду, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Кащук, Келси.

Антверпен: Бюте, Вейндал, Керк, Юсуф, Баликвиша, Муйя, Янссен, Алдервейрелд, Батайе, Кулибали, Вермеерен

Запасные: Девалкенеер, Ламменс, Иленихена, Эджуке, ван ден Босх, Смитс, Корбани

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка .

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.