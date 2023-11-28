  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Бондарь, Крыськив, Невертон и Сикан в старте Шахтера на матч ЛЧ с Антверпеном
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бондарь, Крыськив, Невертон и Сикан в старте Шахтера на матч ЛЧ с Антверпеном

Лига Чемпионов

Стартовые составы команд

Бондарь, Крыськив, Невертон и Сикан в старте Шахтера на матч ЛЧ с Антверпеном

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Новина українською

Сегодня, 28 ноября, "Шахтер" в рамках 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов в условно домашнем матче в Германии примет "Антверпен".

Матч начнется в 19:45, и уже известны стартовые составы команд.

Шахтер: Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Крыськив, Судаков, Зубков, Невертон, Сикан.

Запасные: Рудько, Лемкин, Педриньо, Козик, Ракицкий, Кастилло, Эгиналду, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Кащук, Келси.

Антверпен: Бюте, Вейндал, Керк, Юсуф, Баликвиша, Муйя, Янссен, Алдервейрелд, Батайе, Кулибали, Вермеерен

Запасные: Девалкенеер, Ламменс, Иленихена, Эджуке, ван ден Босх, Смитс, Корбани

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.

По теме
yellow-arrow
Шахтер забил быстрый гол Антверпену - первый гол Матвиенко в еврокубках
yellow-arrow
Реал Мадрид - Наполи. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Шахтер – Антверпен. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов
Шахтер (Донецк) Антверпен
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Romerik (YNWA)
28.11.2023 в 18:52
Я б Матвієнко посунув на право і прибрав грузина. Рака в центр. І пора би посадити безголового Зуба на лавку на пару матчів. Крім тупої біготні і ніяких ударів толку 0. Самий ініціативний вінгер УПЛ і самий гірший по реалізації. Він має відчувати що місце в основі не вічне. Хай умовний Кащук пограє
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
Romerik (YNWA)
28.11.2023 в 18:52
Я б Матвієнко посунув на право і прибрав грузина. Рака в центр. І пора би посадити безголового Зуба на лавку на пару матчів. Крім тупої біготні і ніяких ударів толку 0. Самий ініціативний вінгер УПЛ і самий гірший по реалізації. Він має відчувати що місце в основі не вічне. Хай умовний Кащук пограє
Ответить
1
0
Mariupol_ua (Мариуполь)
28.11.2023 в 18:46
Ну что, ожидаем вновь валидольные 1:0 в пользу кротов?) Думаю так и будет
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости