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Бондарь, Крыськив, Невертон и Сикан в старте Шахтера на матч ЛЧ с Антверпеном
Стартовые составы команд
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
Сегодня, 28 ноября, "Шахтер" в рамках 5-го тура группового раунда
Матч начнется в 19:45, и уже известны стартовые составы команд.
Шахтер: Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Крыськив, Судаков, Зубков, Невертон, Сикан.
Запасные: Рудько, Лемкин, Педриньо, Козик, Ракицкий, Кастилло, Эгиналду, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Кащук, Келси.
Антверпен: Бюте, Вейндал, Керк, Юсуф, Баликвиша, Муйя, Янссен, Алдервейрелд, Батайе, Кулибали, Вермеерен
Запасные: Девалкенеер, Ламменс, Иленихена, Эджуке, ван ден Босх, Смитс, Корбани
Напомним, что UA-Футбол проведет
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.
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