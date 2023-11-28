Севилья - ПСВ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Групповой этап Лиги чемпионов выходит на свою финишную прямую. С этим и максимально закручивается интрига на счет того, кто же получит путевку в плей-офф раунд. Да и в квартете B еще ничего не решено.

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Завтра "Севилья" на своем поле будет принимать ПСВ. Дела у команд в своих чемпионатах идут совершенно с противоположным успехом. Нидерландский клуб является абсолютным лидером Эредивизи, имея идеальную статистику - 13 побед в 13-ти турах. В свою очередь, испанский коллектив не побеждает в Ла Лиге с сентября и расположился на 15-м месте.

Что касается главного еврокубка, то после 4-х туров "крестьяне" идут вторыми в таблице, а "нервионцы" - последними. Однако между командами всего три очка разницы, и все может легко измениться.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Севильей" и ПСВ состоится в среду, 29-го ноября 2023-го года, в 19:45.

Видеотрансляция матча в Украине состоится на Megogo.

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>