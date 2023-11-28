Шахтер в семнадцатый раз в своей истории вышел в евровесну

"Шахтер" в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов победил "Антверпен" (1:0), получил в сумме девять очков и гарантировал себе участие в весенней части текущего еврокубкового сезона.

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Это будет семнадцатое участие "Шахтера" в весенней стадии еврокубков с момента восстановления Независимости Украины. Впервые "Шахтер" играл в евровесне в сезоне 2004/05.

"Шахтер" имеет девять очков, сравнявшись с "Барселоной" и "Порту", которые в 22:00 начнут свой очный матч пятого тура. В худшем случае горняки сыграют в стыковом раунде Лиги Европы (1/16-я финала), в лучшем – в 1/8-ой Лиги чемпионов. Диспозиция перед последним туром определится в матче "Барселоны" против "Порту", а последний матч в группе "Шахтер" проведет 13-го декабря против "Порту" на выезде.