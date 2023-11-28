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Ризнык - лучший игрок матча с Антверпеном по версии SofaScore. Зубков - по версии WhoScored

Лига Чемпионов
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Оценки за матч

Ризнык - лучший игрок матча с Антверпеном по версии SofaScore. Зубков - по версии WhoScored

Фото: Михайло Лозовий/UA-Football

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Донецкий "Шахтер" в условно домашнем матче 5-го тура Лиги чемпионов со счетом 1:0 обыграл "Антверпен".

По итогам поединка авторитетные статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили действия игроков на поле.

Так, по оценкам SofaScore лучшим игроком матча в составе обеих команд стал кипер "горняков" Дмитрий Ризнык (9.0).

WhoScored признал лучшим Александра Зубкова с оценкой 8.4 (у Ризныка 8.2).

Также оценку больше 8 по версии обеих изданий получил Николай Матвиенко, который забил единственный гол в матче.

Ризнык - лучший игрок матча с Антверпеном по версии SofaScore. Зубков - по версии WhoScored - изображение 1Ризнык - лучший игрок матча с Антверпеном по версии SofaScore. Зубков - по версии WhoScored - изображение 2
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