Ризнык - лучший игрок матча с Антверпеном по версии SofaScore. Зубков - по версии WhoScored

Донецкий "Шахтер" в условно домашнем матче 5-го тура Лиги чемпионов со счетом 1:0 обыграл "Антверпен".

По итогам поединка авторитетные статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили действия игроков на поле.

Так, по оценкам SofaScore лучшим игроком матча в составе обеих команд стал кипер "горняков" Дмитрий Ризнык (9.0).

WhoScored признал лучшим Александра Зубкова с оценкой 8.4 (у Ризныка 8.2).

Также оценку больше 8 по версии обеих изданий получил Николай Матвиенко, который забил единственный гол в матче.