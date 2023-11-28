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После финального свистка арбитр удалил игрока Антверпена и показал желтую футболисту Шахтера – известна причина
Что там произошло?
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Завершился матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между
На протяжении всего поединка между футболистами обеих команд эпизодами возникала нервная толкотня. До серьезных стычек дело, к счастью, не дошло. После финального свистка игроки снова оказались в ситуации "стенка на стенку", но исполнителей успели разнять.
Арбитр показал желтую карточку голкиперу "Шахтера" Дмитрию Резнику и удалил нападающего "Антверпена" Арбнора Муйю.
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