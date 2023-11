ЛЧ. ПСЖ - Ньюкасл 1:1. Париж спасается на последних минутах

Был ли пенальти или нет? Спорить можно бесконечно. Рефери финала ЧМ-2022 Шимон Марциняк, посмотрев видеоповтор, решил, что Тино Ливраменто должен быть наказан за то, что мяч отскочил от его живота в руку на 90+8 минуте. Алану Ширеру было сложно скрыть свою ярость.

Другой вопрос – что привело к этому пенальти? У “Ньюкасла” банально уже не было сил. Английская команда осталась без 11 игроков основы, в субботу провела крайне энергозатратный матч против “Челси”, и сегодня не было проще. “Сороки” провели полную игру без замен. В конце матча Париж уж слишком свободно чувствовал себя в штрафной гостей, и в итоге заработал этот чрезвычайно спорный пенальти, который может решительным образом повлиять на итоговую ситуацию в группе.

Париж хотел на первых минутах смести “Ньюкасл” своим натиском, но “Ньюкасл” выстоял. Удивительную безалаберность в обращении с мячом демонстрировал Дембеле, Коло-Муани просто не было видно на поле, против Мбаппе очень хорошо работали Триппьер и Альмирон. “Ньюкасл” прекрасно был готов к этому матчу.

И был готов не только отбиваться, но и забивать. Исаку как обычно нужно было не реализовать один шанс, чтобы забить второй. Сначала швед не смог точно замкнуть прострел Альмирона с фланга, но затем удачно сыграл на добивании, когда Альмирон пробивал после прекрасного дриблинга Ливраменто. Доннарумма отбил парагвайца перед собой, и Исак был на добивании.

5 – Paris had not conceded five goals against the same opponent in a single UEFA Champions League group stage since 2014-15 against Barcelona (also 5). Doubt. #PSGNEW pic.twitter.com/9iBKFGsex1

Это был первый выездной гол “Ньюкасла” в нынешней Лиге чемпионов, и к такому повороту событий “ПСЖ” явно был не готов. Команде Луиса Энрике очень тяжело давались моменты, не в последнюю очередь из-за очень интенсивной игры “Ньюкасла”.

Но во втором тайме гости уж слишком рано прижались к своей штрафной, практически перестали прессинговать, и давление ПСЖ нарастало, с каждой новой атакующей заменой Луиса Энрике.

Дважды мог забивать Барколя, но один раз вингер ПСЖ не попал по воротам, а в другом эпизоде прекрасную демонстрацию продемонстрировал Поуп.

Игроки ”ПСЖ” не раз во втором тайме апеллировали к рефери с просьбой/требованием назначить пенальти, и чемпион Франции все же добился своего на 90+8 минуте.

В последнем туре ПСЖ играет на выезде с “Боруссией” Дортмунд и должен побеждать для выхода из группы – “Ньюкасл” в параллельной игре будет принимать на своем поле “Милан”. При равенстве очков преимущество по личным встречам у английской команды.

7 - Paris have won 7 points after 5 games in the UEFA Champions League group phase, their lowest tally at this stage of the competition since 2004/05 (5), the last season PSG were eliminated before the knockout stage. Suspense. #PSGNEW pic.twitter.com/ii27IYSiJf