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ЛЧ. ПСЖ - Ньюкасл 1:1. Париж спасается на последних минутах

Лига Чемпионов
Обновлено

Ньюкасл не смог удержать победу

ЛЧ. ПСЖ - Ньюкасл 1:1. Париж спасается на последних минутах

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокин Автор UA-Футбол
Новина українською

Был ли пенальти или нет? Спорить можно бесконечно. Рефери финала ЧМ-2022 Шимон Марциняк, посмотрев видеоповтор, решил, что Тино Ливраменто должен быть наказан за то, что мяч отскочил от его живота в руку на 90+8 минуте. Алану Ширеру было сложно скрыть свою ярость.

Другой вопрос – что привело к этому пенальти? У “Ньюкасла” банально уже не было сил. Английская команда осталась без 11 игроков основы, в субботу провела крайне энергозатратный матч против “Челси”, и сегодня не было проще. “Сороки” провели полную игру без замен. В конце матча Париж уж слишком свободно чувствовал себя в штрафной гостей, и в итоге заработал этот чрезвычайно спорный пенальти, который может решительным образом повлиять на итоговую ситуацию в группе.

Париж хотел на первых минутах смести “Ньюкасл” своим натиском, но “Ньюкасл” выстоял. Удивительную безалаберность в обращении с мячом демонстрировал Дембеле, Коло-Муани просто не было видно на поле, против Мбаппе очень хорошо работали Триппьер и Альмирон. “Ньюкасл” прекрасно был готов к этому матчу.

И был готов не только отбиваться, но и забивать. Исаку как обычно нужно было не реализовать один шанс, чтобы забить второй. Сначала швед не смог точно замкнуть прострел Альмирона с фланга, но затем удачно сыграл на добивании, когда Альмирон пробивал после прекрасного дриблинга Ливраменто. Доннарумма отбил парагвайца перед собой, и Исак был на добивании.

Это был первый выездной гол “Ньюкасла” в нынешней Лиге чемпионов, и к такому повороту событий “ПСЖ” явно был не готов. Команде Луиса Энрике очень тяжело давались моменты, не в последнюю очередь из-за очень интенсивной игры “Ньюкасла”.

Но во втором тайме гости уж слишком рано прижались к своей штрафной, практически перестали прессинговать, и давление ПСЖ нарастало, с каждой новой атакующей заменой Луиса Энрике.

Дважды мог забивать Барколя, но один раз вингер ПСЖ не попал по воротам, а в другом эпизоде прекрасную демонстрацию продемонстрировал Поуп.

Игроки ”ПСЖ” не раз во втором тайме апеллировали к рефери с просьбой/требованием назначить пенальти, и чемпион Франции все же добился своего на 90+8 минуте.

В последнем туре ПСЖ играет на выезде с “Боруссией” Дортмунд и должен побеждать для выхода из группы – “Ньюкасл” в параллельной игре будет принимать на своем поле “Милан”. При равенстве очков преимущество по личным встречам у английской команды.

Лига чемпионов, группа F, пятый тур. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Пари Сен-Жермен” – “Ньюкасл” 1:1

Голы: Мбаппе 90+8 (пен.) – Исак 24

“ПСЖ”: Доннарумма – Хакими, Шкриньяр, Перейра (Рамуш 85), Эрнандес – Руис, Угарте (Витинья 62), Ли (Асенсио 82) – Дембеле, Коло Муани (Барколя 62), Мбаппе

“Ньюкасл”: Поуп – Триппьер, Ласселс, Шер, Ливраменто – Майли, Гимарайнс, Жоэлинтон – Альмирон, Исак, Гордон

Предупреждения: Угарте 36, Ли 54, Дембеле 58, Шкриньяр 60, Доннарумма 72, Рамуш 90+5 – Жоэлинтон 22, Альмирон 88, Поуп 90+3

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Боруссия" Дортмунд 5 3 1 1 6-3 +3 10
2 "Пари Сен-Жермен" 5 2 1 2 8-7 +1 7
3 "Ньюкасл" 5 1 2 2 5-5 0 5
4 "Милан" 5 1 2 2 3-7 -4 5
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Лига чемпионов Луис Энрике Ньюкасл Пари Сен-Жермен Александер Исак
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Комментарии
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Romerik (YNWA)
29.11.2023 в 00:11
Який же Барколя кастрат Забивай 2 100% моменти і Париж відчіпляє сорок, але воно не може попасти у вільний простір))) По хорошому за таке мають санкції в клубі давати. Чел шкодить власному клубу і його заробіткам
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Комментарии 5
Romerik (YNWA)
29.11.2023 в 00:11
Який же Барколя кастрат Забивай 2 100% моменти і Париж відчіпляє сорок, але воно не може попасти у вільний простір))) По хорошому за таке мають санкції в клубі давати. Чел шкодить власному клубу і його заробіткам
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Zidane5 (Одесса)
29.11.2023 в 00:07
Тупо левый пенальти . Жаль сорок .
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alex 66 (Кременчук)
29.11.2023 в 00:09
Від поляка нежданчік.....витяг фраників на 90+8...жах
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hrdhrd (Україна)
29.11.2023 в 00:33
Они то свистят при отскоке от корпуса в руку, то не свистят. Уже бы определились.
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alex 66 (Кременчук)
29.11.2023 в 00:06
Яке гнилоцтво від поляка тягнути за фаберже та ставити жабоїдам пенку на 90+8
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