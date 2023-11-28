Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пушич: Я очень счастлив, очень счастлив за всех людей в Украине
Горняки пробились в евровесну
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич в послематчевом флеш-интервью в эфире Megogo подвел итог
"Хорошая победа. Фантастическое достижение от моей команды и работников клуба. Это была большая цель для нас, выйти в евровесну. Я очень счастлив, очень счастлив за всех людей в Украине.
Я прогнозировал тяжелую игру, это непростой оппонент. Мы создали много моментов, были организованными. "Шахтер" создал достаточно, чтобы забить больше. Мы контролировали игру в обеих стадиях – с мячом и без мяча. Также я доволен стандартными положениями. Я горжусь своими игроками. Они отдали все, ребята продемонстрировали хорошее отношение и боевой дух", - сказал Пушич.
Популярное сейчас
- Секретарь СНБО Данилов анонсировал изменение подхода к мобилизации
- Роналду попросил судью отменить назначенный на нем пенальти
- Шахтер - Антверпен. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Шахтер может обеспечить евровесну, Заря может потерять все шансы. Расписание футбола на 27 ноября - третье декабря
- Будто и без того критики мало. Мудрика заподозрили в романе с русской моделью. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половинка одного из лидеров сборной Украины. ФОТО