  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Пушич: Я очень счастлив, очень счастлив за всех людей в Украине
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пушич: Я очень счастлив, очень счастлив за всех людей в Украине

Лига Чемпионов

Горняки пробились в евровесну

Пушич: Я очень счастлив, очень счастлив за всех людей в Украине

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич в послематчевом флеш-интервью в эфире Megogo подвел итог поединка 5-го тура Лиги чемпионов с "Антверпеном" (1:0).

"Хорошая победа. Фантастическое достижение от моей команды и работников клуба. Это была большая цель для нас, выйти в евровесну. Я очень счастлив, очень счастлив за всех людей в Украине.

Я прогнозировал тяжелую игру, это непростой оппонент. Мы создали много моментов, были организованными. "Шахтер" создал достаточно, чтобы забить больше. Мы контролировали игру в обеих стадиях – с мячом и без мяча. Также я доволен стандартными положениями. Я горжусь своими игроками. Они отдали все, ребята продемонстрировали хорошее отношение и боевой дух", - сказал Пушич.

По теме
yellow-arrow
Бондарь: Янссен только за мной и бегал, что-то хотел. Может, футболку...
yellow-arrow
Зубков – лучший игрок матча против Антверпена по версии УЕФА
yellow-arrow
ЛЕ в кармане, ЛЧ в перспективе. Шахтер - Антверпен 1:0. Видео гола и обзор матча
Шахтер (Донецк) Антверпен Марино Пушич
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости