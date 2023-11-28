Пушич: Я очень счастлив, очень счастлив за всех людей в Украине

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич в послематчевом флеш-интервью в эфире Megogo подвел итог поединка 5-го тура Лиги чемпионов с "Антверпеном" (1:0).

"Хорошая победа. Фантастическое достижение от моей команды и работников клуба. Это была большая цель для нас, выйти в евровесну. Я очень счастлив, очень счастлив за всех людей в Украине.

Я прогнозировал тяжелую игру, это непростой оппонент. Мы создали много моментов, были организованными. "Шахтер" создал достаточно, чтобы забить больше. Мы контролировали игру в обеих стадиях – с мячом и без мяча. Также я доволен стандартными положениями. Я горжусь своими игроками. Они отдали все, ребята продемонстрировали хорошее отношение и боевой дух", - сказал Пушич.