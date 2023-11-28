Сикан - после матча с Антверпеном: Надо уметь проигрывать. 0 очков – и так себя вести...

Форвард "Шахтера" Даниил Сикан прокомментировал победу над "Антверпеном" (1:0) в 5-м туре Лиги чемпионов.

– Насколько важна победа для тебя и команды?

– Очень важна. Состояние поля не то, чтобы играть в свой футбол и контролировать мяч. Нам немного это мешало. Но проделали свою работу, выложились на все 100%.

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– Было видно, что много стыков с тобой – то там фолили, то там.

– Ну это моя работа – навязывать борьбу, зарабатывать фол. Этим помогаю. Заработаем стандарт, а из него можем забить гол.

- "Шахтер" выглядел более убедительно в первом тайме, во втором предпочли "Антверпен" или они сами перебрали в свои руки?

- Думаю, сами, потому что немного мы, может, играли от результата. Знали, что побеждаем, немного физически подсели. Конечно, у нас дорога тяжелее, чем у них. Им это очень легко, у них нет проблем в стране.

– Что сказал тренер в перерыве?

– Ничего такого. Только сказал, что нужно прибавлять во втором тайме. И больше концентрации в обороне.

- После матча немного эмоции сказались – что произошло? Драка была.

– Ничего такого. Просто им не понравилось, как мы себя вели. Но рефери им что-то там… Надо уметь проигрывать. У них 0 очков – и так себя вести, что-то там говорить, рассказывать, как надо играть. Полагаю, это неправильно.

– В раздевалке было очень громко. Как праздновали?

– Конечно, все эмоции, радовались, гарантировали для себя евровесну. Это всегда позитив не только для команды, но и для страны.

– "Шахтер" хочет ЛЧ?

– Конечно, это тоже будет евровесной.