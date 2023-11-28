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Сикан - после матча с Антверпеном: Надо уметь проигрывать. 0 очков – и так себя вести...
Форвард горняков рассказал о матче с Антверпеном
Фото: Михайло Лозовий/UA-Football
Форвард "Шахтера" Даниил Сикан прокомментировал
– Насколько важна победа для тебя и команды?
– Очень важна. Состояние поля не то, чтобы играть в свой футбол и контролировать мяч. Нам немного это мешало. Но проделали свою работу, выложились на все 100%.
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– Было видно, что много стыков с тобой – то там фолили, то там.
– Ну это моя работа – навязывать борьбу, зарабатывать фол. Этим помогаю. Заработаем стандарт, а из него можем забить гол.
- "Шахтер" выглядел более убедительно в первом тайме, во втором предпочли "Антверпен" или они сами перебрали в свои руки?
- Думаю, сами, потому что немного мы, может, играли от результата. Знали, что побеждаем, немного физически подсели. Конечно, у нас дорога тяжелее, чем у них. Им это очень легко, у них нет проблем в стране.
– Что сказал тренер в перерыве?
– Ничего такого. Только сказал, что нужно прибавлять во втором тайме. И больше концентрации в обороне.
- После матча немного эмоции сказались – что произошло? Драка была.
– Ничего такого. Просто им не понравилось, как мы себя вели. Но рефери им что-то там… Надо уметь проигрывать. У них 0 очков – и так себя вести, что-то там говорить, рассказывать, как надо играть. Полагаю, это неправильно.
– В раздевалке было очень громко. Как праздновали?
– Конечно, все эмоции, радовались, гарантировали для себя евровесну. Это всегда позитив не только для команды, но и для страны.
– "Шахтер" хочет ЛЧ?
– Конечно, это тоже будет евровесной.
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