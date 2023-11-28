ЛЧ. Фейеноорд - Атлетико 1:3. Победа на классе банды Симеоне

Лига чемпионов. Группа Е, 5-й тур

28.11.2023. Роттердам. "Де Кейп"

Арбитр: Энтони Тейлор

"Фейеноорд" - "Атлетико" Мадрид 1:3

Голы: 77 Виффер - 14 Гертруйда (Аг), 57 Эрмосо, 81 Хименес(Аг)

"Фейеноорд": Бейлоу - Гертруйда, Траунер(Миламбо), Ганцко, Гартман - Виффер, Стенгс(Иванушец), Тимбер - Минте(Лингр), Хименес, Пайшао(Уэда)

"Атлетико" Мадрид: Облак - Молина, Хименес, Витсель, Эрмосо, Рикельме - Льоренте(Барриос), Коке(Корреа), Де Пауль(Сауль) - Мората(Депай), Гризманн

Команды начали этот матч уже зная результат в поединке конкурентов в группе Е, в том матче "Лацио" обыграл дома "Селтик" (2:0). Соответственно римляне набрали 10 очков и оторвались на 4 от роттердамцев. Фейенорд понимал, что поражение в этом матче поставит для них крест на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Уже привычно для себя "Фейеноорд" начал этот матч очень активно, но к такому футболу подопечные Симеоне всегда готовы, отбив стартовое нашествие соперника, "матрасники" сразу же начали отвечать. В одной из первых контратак Мората выскочил на свидание с голкипером хозяев, но Бэйлоу был на высоте.

Но уже через несколько минут мадридцы вышли вперед в этом поединке. Навес Льоренте в штрафную завершился автоголом Гертруйды, который был дезориентирован прыжком Витселя, мяч от нидерландского защитника влетел в сетку ворот "Фейеноорда".

Пропущенный мяч поубавил стартовый пыл роттердамской команды, подопечные Слота пытались идти вперед, но "матрасники" считывали действия своих соперников, только под занавес первого тайма "Фейеноорд" начал оживать.

С началом второго тайма хозяева так же активно пошли на ворота соперника большими силами, мяч больше находился возле штрафной площадки "Атлетико", но опасности это не добавляло, хозяевам не хватало именно завершающего паса, а гости в своих немногочисленных атаках действовали острее, что подтверждает разницу в классе игроков.

В одной из таких атак "Атлетико" увеличил преимущество в счете до двух мячей, удивительный по красоте гол забил центральный защитник мадридцев Эрмосо, который подключился к атаке, Барриос мягко забросил на Марио, а тот в касание пробил и перебросил голкипера.

Второй пропущенный гол полностью деморализовал хозяев, которые казалось, что морально уже смирились с поражением в этом матче и просто доиграют матч. Но гол пришел откуда не ждали, помог стандарт, на 77 минуте Виффер переиграл всех на втором этаже после подачи с углового, и дарит надежду на спасение для "Фейеноорда".

Этот гол окрылил хозяев, которые из последних сил бросились на штурм ворот Облака, но сегодня все было против них, уже через несколько минут право на штрафной заработали "матрасники", навес с которого в собственные ворота переправил Хименес, обреченность читалась в глазах роттердамцев.

"Атлетико" побеждает уверенно на классе, оборвав серию из семи побед подряд на своей арене подопечных Арне Слота, Диего Симеоне сегодня проводил сотый матч в Лиге чемпионов и показал, почему он по праву один из лучших тренеров современности. "Фейеноорд" проигрывает и вылетает в Лигу Европы. "Атлетико" и "Лацио" поборются за первое место в заключительном туре.