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Марк ван Боммель: Насчет гола, пропущенного со штрафного, просто ворота были плохо защищены
Тренер Антверпена относительно пропущенного гола
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Andre Weening/BSR Agency
Тренер Антверпена Марк ван Боммель ответил на вопрос, считает ли он, что его команда заслуживает большего. Ответ был коротким: "Я говорю это уже четыре игры". Но затем тренер предоставил развернутый ответ об игре против Шахтера в ЛЧ.
"Насчет гола, пропущенного со штрафного, просто ворота были плохо защищены. Но что мы еще сделали? Два удара с тридцати метров в перекладину и Артур Вермерен, который спас еще один мяч, когда мы открывали ворота. Мы также проводим хорошие атаки, создаем моменты и опасные ситуации, но не вознаграждаем себя. Вознаграждать себя, это звучит так глупо, что это не имеет смысла, но... Вам просто нужно получить очки и почувствовать: "Эй, мы можем это сделать". Позитивно, что нас не переиграли, но до субботы нужно еще немножко наладить психику. Мне придется еще раз убеждать игроков в правильности нашего плана"
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