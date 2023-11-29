Наставник Антверпена раскритиковал судейство в матче с Шахтером

Главный тренер "Антверпена" Марк ван Боммель остался недоволен работой судейства в матче Лиги чемпионов против "Шахтера" (0:1).

"Рефери дал двум нашим игрокам по желтой карточке за то, что они якобы ударили соперника локтем. Но не их капитану Степаненко за ошибку, которую я делал 25 раз в своей карьере игрока и получил 25 карточек. А в случае с Янссеном считаю, что там пенальти, да (когда был контакт с Валерием Бондарем на 54-й минуте, – прим.). Они также играли рукой в штрафной во время углового.

Кто работал на VAR? Мне интересно, что они видят. Не хочу уделять этому вопросу большое внимание, но мы обсуждаем человека. Кто стоит за этим экраном? Достаточно ли они компетентны? Понимают ли они футбол? Мы проиграли не из-за них, но иногда у меня возникает такой вопрос. Что мы еще должны сделать? Отменить VAR?", - отметил тренер.

Напомним, на поединке работала польская бригада арбитров во главе с Бартошем Франковски. За систему VAR отвечал Марко Фриц из Германии.