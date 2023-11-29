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Камбэк горожан. Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2. Видео голов и обзор матча
Сити гарантировали себе первое место в группе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" гарантировал себе выход с первого места в группе G, одержав волевую победу в матче с "РБ Лейпцигом". Подопечные Гвардиолы явно недооценили "красных быков", которые сделали выводы после весеннего провала на "Этихад Стэдиум", и едва не сотворили сенсацию. Но Фил Фоден не позволил ей состояться.
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Лига чемпионов. Группа G, 5-й тур
Манчестер, Этихад Стэдиум
Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2
Голы: Холанд 54, Фоден 70, Альварес 87 - Опенда 13, 33
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