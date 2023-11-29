Камбэк горожан. Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2. Видео голов и обзор матча

"Манчестер Сити" гарантировал себе выход с первого места в группе G, одержав волевую победу в матче с "РБ Лейпцигом". Подопечные Гвардиолы явно недооценили "красных быков", которые сделали выводы после весеннего провала на "Этихад Стэдиум", и едва не сотворили сенсацию. Но Фил Фоден не позволил ей состояться.

Лига чемпионов. Группа G, 5-й тур

Манчестер, Этихад Стэдиум

Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2

Голы: Холанд 54, Фоден 70, Альварес 87 - Опенда 13, 33