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Камбэк горожан. Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов

Сити гарантировали себе первое место в группе

Камбэк горожан. Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Сити" гарантировал себе выход с первого места в группе G, одержав волевую победу в матче с "РБ Лейпцигом". Подопечные Гвардиолы явно недооценили "красных быков", которые сделали выводы после весеннего провала на "Этихад Стэдиум", и едва не сотворили сенсацию. Но Фил Фоден не позволил ей состояться.

Читайте также ЛЧ. Манчестер Сити – РБ Лейпциг 3:2. Камбек имени Фодена

Лига чемпионов. Группа G, 5-й тур

Манчестер, Этихад Стэдиум

Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2

Голы: Холанд 54, Фоден 70, Альварес 87 - Опенда 13, 33

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