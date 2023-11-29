Немцы в плей-офф. Милан - Боруссия Дортмунд 1:3. Видео голов и обзор матча

Довольно неожиданно, но "Боруссия" становится первой командой из "группы смерти", которая обеспечивает себе путевку в плей-офф Лиги чемпионов. "Милан" же откровенно жаль. По ходу всей текущей групповой стадии "дьяволов" преследует тотальное невезение. Серия травм в защите, отсутствие Леау и большое количество нереализованных моментов.

5-й групповой тур. Квартет F. Сезон 2023/24

28.11.2023. Италия, Милан. "Сан-Сиро"

Голы: Чуквуэзе 37 - Ройс 10 (пенальти), Байно-Гиттенс 59, Адееми 69