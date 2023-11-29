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Холанд побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
Нападающий Сити установил два новых рекорда
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд установил два новых рекорда в Лиге чемпионов, сообщает ESPN.
Напомним, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов гол Холанда помог команде обыграть "РБ Лейпциг" (3:2).
Эрлинг быстрее всех забил 40 голов в Лиге чемпионов. Для этого ему понадобилось 35 матчей.
Также Холанд побил рекорд нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе и стал самым молодым игроком, забившим 40 голов в Лиге чемпионов (23 года, 130 дней).
Холанд выступает за "Манчестер Сити" с 2022 года. В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 19 голов и четыре результативные передачи.
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