Холанд побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд установил два новых рекорда в Лиге чемпионов, сообщает ESPN.

Напомним, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов гол Холанда помог команде обыграть "РБ Лейпциг" (3:2).

Эрлинг быстрее всех забил 40 голов в Лиге чемпионов. Для этого ему понадобилось 35 матчей.

Также Холанд побил рекорд нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе и стал самым молодым игроком, забившим 40 голов в Лиге чемпионов (23 года, 130 дней).

Холанд выступает за "Манчестер Сити" с 2022 года. В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 19 голов и четыре результативные передачи.