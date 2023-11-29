С гарантиями будущего. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Антверпен 1:0

"Шахтер" одержал непростую, но очень важную победу в пятом туре Лиги чемпионов. "Горняки" одолели "Антверпен" и гарантировали себе еврокубковую весну. В последнем туре с "Порту" решится, где именно будет эта весна – в Лиге Европы или в Лиге чемпионов.

А пока наслаждаемся моментами матча с "Антверпеном". Эмоции через фотоснимки попытался передать фотокорреспондент UA-Футбол Михаил Лозовой.

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