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С гарантиями будущего. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Антверпен 1:0
Шахтер продолжит выступления в еврокубках весной
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
"Шахтер" одержал непростую, но очень важную победу в пятом туре Лиги чемпионов. "Горняки" одолели "Антверпен" и гарантировали себе еврокубковую весну. В последнем туре с "Порту" решится, где именно будет эта весна – в Лиге Европы или в Лиге чемпионов.
А пока наслаждаемся моментами матча с "Антверпеном". Эмоции через фотоснимки попытался передать фотокорреспондент UA-Футбол Михаил Лозовой.
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