Хау - о голе ПСЖ на 98-й минуте: Когда мяч от груди попадает в руку - это не пенальти

Эдди Хау не согласен с пенальти, назначенным в ворота "Ньюкасла" в игре с "ПСЖ".

"Я все еще пытаюсь с этим смириться. Чувствую себя опустошенным, но в то же время я доволен тем, как игроки сегодня выкладывались, их самоотдачей, исполнением. Нам не повезло, в конце просто не хватило удачи.

Я не думаю, что это пенальти. В случае с повторами не принимается во внимание то, насколько быстро на самом деле летит мяч. Сначала он попал в грудь. Но даже если бы в руку - это все равно не пенальти, учитывая то, насколько близко был игрок. Но можно привести и другие аргументы.

Когда мяч сначала попадает в грудь, а затем в расположенную низко руку, это не пенальти. Я не имею права подвести итоги, не могу высказать свои внутренние мысли [иначе будут неприятности].

Думаю, рефери хорошо работал до этого момента. Он отлично справлялся", - сказал главный тренер "Ньюкасла" в эфире TNT Sports после ничьей со счетом 1:1.