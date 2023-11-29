Зубков: Могли забивать второй и третий гол, но не хватило удачи или мастерства

Полузащитник "Шахтера" Александр Зубков поделился впечатлениями от победы над "Антверпеном" (1:0) в 5-м туре Лиги чемпионов:

- Александр, с победой! "Шахтер" обеспечил себе евровесну. Какие главные положительные моменты матча с "Антверпеном"?

- Главное - это результат. И учитывая результат мы продолжаем борьбу за выход в плей-офф Лиги чемпионов, поэтому с хорошими эмоциями готовимся дальше.

- Ожидал ли ты, что именно Николай Матвиенко забьет после твоего навеса со штрафного?

- Мы тщательно готовились к этому на тренировках, поэтому понимаем друг друга. Замечательно, что он забил. Поздравляю его!

- Ты признан лучшим игроком матча. Какие эмоции от получения этой награды?

- Если честно, то очень приятно, но я бы не стал кого-то одного отмечать, ведь вся команда хорошо поработала. Боролись друг за друга, поэтому и имеем результат.

- Все мы помним феерическую победу в первом поединке с "Антверпеном". Чем этот матч отличался от игры в Бельгии?

- Наверное, тем, что в первом мы после перерыва сыграли лучше, а сейчас, возможно, первый тайм провели сильнее, а во второй половине уже играли по результату. Но и во втором тайме были хорошие контратаки, могли забивать второй и третий гол, но немного не хватило удачи или мастерства. Впрочем, главное, что мы выиграли и движемся дальше.

- На трибунах было очень много болельщиков - и местных, и украинских. Насколько сильно чувствовалась их поддержка?

- Очень классная атмосфера, в которой приятно играть обеим командам, поэтому большое спасибо людям, что пришли, хотя на улице довольно холодно, и что болели. Всем большое спасибо!

- Впереди матч с "Порту". Что будет самым главным в нем?

- Пока не знаю, уже ближе к игре будем тщательно готовиться. Наверное, будет много эмоций, ведь это все же решающий матч для обеих команд. Посмотрим.

- Лига Европы или Лига чемпионов?

- Лига чемпионов.