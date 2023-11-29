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Ман Сити 18 матчей не проигрывает в ЛЧ. Это второй показатель среди английских клубов

Лига Чемпионов

Сити продолжает творить историю

Ман Сити 18 матчей не проигрывает в ЛЧ. Это второй показатель среди английских клубов

Фото: premierleague.com

UA-Футбол
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"Манчестер Сити" продлил беспроигрышную серию в Лиге чемпионов до 18 матчей.

Это второй показатель среди английских клубов в истории ЛЧ/Кубка чемпионов.

Рекордсмен - "Манчестер Юнайтед", который не проигрывал 25 матчей подряд с сентября 2007 года по май 2009-го.

Сегодня ночью "Ман Сити" одержал волевую победу над "Лейпцигом" (3:2).

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