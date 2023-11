Ман Сити 18 матчей не проигрывает в ЛЧ. Это второй показатель среди английских клубов

"Манчестер Сити" продлил беспроигрышную серию в Лиге чемпионов до 18 матчей.

Это второй показатель среди английских клубов в истории ЛЧ/Кубка чемпионов.

Рекордсмен - "Манчестер Юнайтед", который не проигрывал 25 матчей подряд с сентября 2007 года по май 2009-го.

Сегодня ночью "Ман Сити" одержал волевую победу над "Лейпцигом" (3:2).

The longest unbeaten runs by an English team in European Cup/Champions League history:



◎ 25 - Man Utd (Sep 2007-May 2009)

WWWWWDDWWWDW????DWWDDDDWDWWW????



◉ 18 - Man City (May 2022-)

WWWDDWDWWDDW????WWWWW



Can City go one better and win back-to-back #UCL titles? pic.twitter.com/275BTHRmXb