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Ман Сити 18 матчей не проигрывает в ЛЧ. Это второй показатель среди английских клубов
Сити продолжает творить историю
Фото: premierleague.com
"Манчестер Сити" продлил беспроигрышную серию в Лиге чемпионов до 18 матчей.
Это второй показатель среди английских клубов в истории ЛЧ/Кубка чемпионов.
Рекордсмен - "Манчестер Юнайтед", который не проигрывал 25 матчей подряд с сентября 2007 года по май 2009-го.
Сегодня ночью "Ман Сити" одержал волевую победу над "Лейпцигом" (3:2).
The longest unbeaten runs by an English team in European Cup/Champions League history:— Squawka (@Squawka) November 28, 2023
◎ 25 - Man Utd (Sep 2007-May 2009)
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◉ 18 - Man City (May 2022-)
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Can City go one better and win back-to-back #UCL titles? pic.twitter.com/275BTHRmXb
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