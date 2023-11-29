Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Энрике после 1:1 с Ньюкаслом: Мы заслуживали победы, провели идеальный матч
Энрике считает, что ПСЖ должен был обыгрывать Ньюкасл
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Луис Энрике считает, что "ПСЖ" должен был обыгрывать "Ньюкасл" (1:1) в Лиге чемпионов.
- Результат закономерен?
- Думаю, мы заслуживали победы. Мы провели идеальный матч, играли лучше "Ньюкасла", и результат не отражает того, что происходило на поле. Но это футбол.
- Мбаппе разочарован игрой в атаке. Вы разделяете его мнение?
- Это футбол, это не баскетбол. Мы одна из самых результативных команд в Европе, но сегодня не получалось. Тяжело, когда мяч не хочет залетать в ворота. Мы долго уступали в счете, и я очень рад, что команда не упала духом и смогла поддерживать высокий уровень игры.
Задача - выйти в плей-офф с первого места. Мы все еще хозяева своей судьбы в этом турнире.
- "ПСЖ" всегда выходил из группы с момента продажи клуба [катарцам]. Есть опасения [что не попадете в плей-офф]?
- Мне нечего сказать по этому поводу. Это ваше мнение, - сказал главный тренер "ПСЖ".
Перед заключительным туром у "ПСЖ" 7 очков и второе место в группе. "Боруссия" (10 баллов) уже вышла в плей-офф. 13 декабря парижане сыграют с дортмундцами на выезде.
Популярное сейчас
- Холанд побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
- Наставник Антверпена раскритиковал судейство в матче с Шахтером
- Уничтожено более тысячи оккупантов и 175 единиц техники за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Нужно всего лишь обыграть Порту на выезде. Расклады Шахтера перед последним туром Лиги чемпионов
- Памела Андерсон отдыхает. Жена футболиста сборной Украины опубликовала серию откровенных фото в бикини. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка-модель скандального одноклубника Миколенко в Эвертоне. ФОТО