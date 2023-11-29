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Энрике после 1:1 с Ньюкаслом: Мы заслуживали победы, провели идеальный матч

Лига Чемпионов

Энрике считает, что ПСЖ должен был обыгрывать Ньюкасл

Энрике после 1:1 с Ньюкаслом: Мы заслуживали победы, провели идеальный матч

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Луис Энрике считает, что "ПСЖ" должен был обыгрывать "Ньюкасл" (1:1) в Лиге чемпионов.

- Результат закономерен?

- Думаю, мы заслуживали победы. Мы провели идеальный матч, играли лучше "Ньюкасла", и результат не отражает того, что происходило на поле. Но это футбол.

- Мбаппе разочарован игрой в атаке. Вы разделяете его мнение?

- Это футбол, это не баскетбол. Мы одна из самых результативных команд в Европе, но сегодня не получалось. Тяжело, когда мяч не хочет залетать в ворота. Мы долго уступали в счете, и я очень рад, что команда не упала духом и смогла поддерживать высокий уровень игры.

Задача - выйти в плей-офф с первого места. Мы все еще хозяева своей судьбы в этом турнире.

- "ПСЖ" всегда выходил из группы с момента продажи клуба [катарцам]. Есть опасения [что не попадете в плей-офф]?

- Мне нечего сказать по этому поводу. Это ваше мнение, - сказал главный тренер "ПСЖ".

Перед заключительным туром у "ПСЖ" 7 очков и второе место в группе. "Боруссия" (10 баллов) уже вышла в плей-офф. 13 декабря парижане сыграют с дортмундцами на выезде.

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Источник:
lequipe
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