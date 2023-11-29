Энрике после 1:1 с Ньюкаслом: Мы заслуживали победы, провели идеальный матч

Луис Энрике считает, что "ПСЖ" должен был обыгрывать "Ньюкасл" (1:1) в Лиге чемпионов.

- Результат закономерен?

- Думаю, мы заслуживали победы. Мы провели идеальный матч, играли лучше "Ньюкасла", и результат не отражает того, что происходило на поле. Но это футбол.

- Мбаппе разочарован игрой в атаке. Вы разделяете его мнение?

- Это футбол, это не баскетбол. Мы одна из самых результативных команд в Европе, но сегодня не получалось. Тяжело, когда мяч не хочет залетать в ворота. Мы долго уступали в счете, и я очень рад, что команда не упала духом и смогла поддерживать высокий уровень игры.

Задача - выйти в плей-офф с первого места. Мы все еще хозяева своей судьбы в этом турнире.

- "ПСЖ" всегда выходил из группы с момента продажи клуба [катарцам]. Есть опасения [что не попадете в плей-офф]?

- Мне нечего сказать по этому поводу. Это ваше мнение, - сказал главный тренер "ПСЖ".