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УЕФА отстранил арбитра ВАР, который рекомендовал назначить пенальти в матче ПСЖ - Ньюкасл
УЕФА отстранил Томаша Квятковского
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Арбитр, который работал на ВАР в матче "ПСЖ" - "Ньюкасл", отстранен.
УЕФА отстранил видеассистента Томаша Квятковского от работы на матче Лиги чемпионов между "Реал Сосьедад" и "Зальцбургом".
Во вторник Квятковский рекомендовал главному арбитру матча "ПСЖ" - "Ньюкасл" (1:1) Шимону Марчиняку назначить пенальти в добавленное время в пользу парижан за игру рукой. Нападающий Килиан Мбаппе забил с точки, и хозяева избежали поражения.
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