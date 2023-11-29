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УЕФА отстранил арбитра ВАР, который рекомендовал назначить пенальти в матче ПСЖ - Ньюкасл

Лига Чемпионов

УЕФА отстранил Томаша Квятковского

УЕФА отстранил арбитра ВАР, который рекомендовал назначить пенальти в матче ПСЖ - Ньюкасл

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Арбитр, который работал на ВАР в матче "ПСЖ" - "Ньюкасл", отстранен.

УЕФА отстранил видеассистента Томаша Квятковского от работы на матче Лиги чемпионов между "Реал Сосьедад" и "Зальцбургом".

Во вторник Квятковский рекомендовал главному арбитру матча "ПСЖ" - "Ньюкасл" (1:1) Шимону Марчиняку назначить пенальти в добавленное время в пользу парижан за игру рукой. Нападающий Килиан Мбаппе забил с точки, и хозяева избежали поражения.

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Источник:
theguardian
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