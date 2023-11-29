Хуммельс о выходе Боруссии в плей-офф ЛЧ: Хотим занять первое место в группе и избежать сильных команд

Матс Хуммельс высказался о выходе "Боруссии" в плей-офф Лиги чемпионов.

Защитник дортмундцев высказал мнение после выездной победы над "Миланом" (3:1).

"Великолепный вечер. Лично я готов и рад совершать все эти отборы и перехваты, а когда команда играет хорошо, то и самому все становится проще.

Если не вспоминать о наших атаках в первом тайме, в остальном мы все делали успешно. Благодаря четкому владению мячом нам удавалось держать ситуацию под контролем. Это прекрасно - играть в Лиге чемпионов на таком стадионе.

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Через две недели мы хотим на глазах у своих болельщиков занять первое место и избежать безумно сильных команд. Мы не хотим вылететь в 1/8 финала", - сказал Хуммельс.