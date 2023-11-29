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Севилья - ПСВ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Севилья намерена взять первую победу – смотреть прямую трансляцию
Getty Images / Global Images Ukraine
"Севилья", вероятно, останется без плей-офф, однако в Лигу Европы еще может пробиться, если переиграет на своем поле нидерландский "ПСВ".
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29 ноября 2023. Севилья, "Рамон Санчес Писхуан"
“Севилья” 19:45 “ПСВ”
Телетрансляция – Megogo Футбол 2
Трансляція матчу Севілья - ПСВСмотреть трансляцию
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