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Севилья - ПСВ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

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Севилья намерена взять первую победу – смотреть прямую трансляцию

Севилья - ПСВ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Севилья", вероятно, останется без плей-офф, однако в Лигу Европы еще может пробиться, если переиграет на своем поле нидерландский "ПСВ".

Лига чемпионов, группа B, пятый тур

29 ноября 2023. Севилья, "Рамон Санчес Писхуан"

“Севилья” 19:45 “ПСВ”

Телетрансляция – Megogo Футбол 2

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