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Реал Сосьедад - РБ Зальцбург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Сосьедад претендует на первое место – смотреть прямую трансляцию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал Сосьедад" неожиданно продолжает лидировать в своей группе, и свою положительную серию баскская команда намерена продлить и в игре с "РБ Зальцбург".
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Лига чемпионов, группа D, пятый тур
29 ноября 2023. Сан-Себастьян, "Реале Арена"
“Реал Сосьедад” 22:00 “РБ Зальцбург"
Телетрансляция – Megogo Футбол 6
Текстова трансляція матчу Реал Сосьєдад - РБ ЗальцбурґСмотреть трансляцию
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