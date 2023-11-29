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Реал Сосьедад - РБ Зальцбург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Лига Чемпионов

Сосьедад претендует на первое место – смотреть прямую трансляцию

Реал Сосьедад - РБ Зальцбург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Реал Сосьедад" неожиданно продолжает лидировать в своей группе, и свою положительную серию баскская команда намерена продлить и в игре с "РБ Зальцбург".

Лига чемпионов, группа D, пятый тур

29 ноября 2023. Сан-Себастьян, "Реале Арена"

“Реал Сосьедад” 22:00 “РБ Зальцбург"

Телетрансляция – Megogo Футбол 6

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Текстова трансляція матчу Реал Сосьєдад - РБ Зальцбурґ
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