Тренер Руха U-19 - после вылета из Юношеской лиги УЕФА: Доказали, что можем быть конкурентными на этом уровне.

Главный тренер "Руха" U-19 Сергей Задорожный прокомментировал победу над "Митьюлландом" (1:0) в ответном матче второго раунда пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА.

Отметим, что по итогам двух матчей, "Рух" вылетел из турнира, проиграв датчанам в первом матче 0:4.

"Сегодня команда сыграла гораздо лучше и более агрессивно и выполнила все установки на поединок. В отличие от первого матча, в этом поединке "Рух" сыграл в коллективный футбол, поэтому такие разные результаты в этих двух играх.

Ребята должны были сыграть против хорошего соперника, ведь "Митьюлланд" хорошо проявил себя в этом противостоянии. Футболисты должны набраться опыта и проверить себя на фоне мощного европейского коллектива. Сегодня игроки "Руха" доказали, что умеют играть в яркий футбол и могут быть конкурентными на этом уровне.

У нас было достаточно моментов, чтобы забить больше голов и претендовать на проход в следующую стадию еврокубка. Впрочем, и соперник имел несколько шансов вблизи наших ворот – нужно работать над этими ошибками. Этот матч показал, что "Руху" тяжело было играть в позиционной атаке, ведь основная угроза у ворот "Митьюлланда" создавалась, когда наши игроки выигрывали борьбу, имели пространство, бежали в контратаки.

Если суммировать наше выступление в нынешней еврокубковой кампании, то сказалась нестабильность молодежи. Как показал матч в Дании, мы могли в первом матче сыграть лучше и навязать борьбу сопернику, чтобы это был более приемлемый результат. Впрочем, это важный опыт для игроков и они будут иметь большую пользу от этих матчей в Юношеской лиге УЕФА", - сказал Задорожный.