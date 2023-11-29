ЛЧ. Севилья - ПСВ 2:3. Окампос, что ты натворил?!

С самого начала "Севилья" предложила высокий темп. А что еще было делать подопечным Диего Алонсо? "Нервионцам", как воздух, нужны были очки, да и в целом победа, чтобы рассчитывать на евровесну. В первые 10 минут преимущество было полностью за хозяевами. В это время "фермеры" больше делали ставку на контрвыпады. Однако, подопечные Петера Боша оказались готовы к такой активной игре и уже сами начали переходить к позиционным атакам. Моменты были с обеих сторон. Активным при стандартах был Рамос, неплохо пробивал Окампос. Со стороны гостей опасность исходила от Бакайоко и Лосано. Инициатива по синусоиде переходила от одной стороны к другой.

Ближе к экватору первой половины встречи "севильцы" немного больше владели мячом и немного активнее действовали впереди. По картинке и не сказать было, что играл лидер чемпионата Эредивизи и 15-я команда Ла Лиги...

И это свое преимущество хозяева сумели конвертировать в забитый мяч. Взятие ворот организовали экс-звезды "Барселоны" и "Реала". Иван Ракитич классно подал со штрафного, а Серхио Рамос "солдатиком" с двух ног занес мяч в ворота. Знаменательное событие для 37-летнего ветерана. Это первый гол центрбэка после возвращения в родной клуб. В профессиональном футболе Рамос провел 20 сезонов. И только в одном не забивал - в своей первой кампании. И то, тогда игрок был абсолютным резервистом "Севильи" и выходил только на замену. Легенда, ничего не скажешь!

Впоследствии хозяева отошли назад и ударили соперника его же оружием. "Нервионцы" провели стремительную вертикальную атаку, которую завершил точным ударом Соу. Однако, арбитр встречи Давиде Масса обратился к VAR и отменил взятие ворот из-за игры рукой в центре поля. После этого "Севилья" имела еще один абсолютно убийственный момент - Эн-Несири после подачи с фланга головой направил мяч в перекладину. Бенитес был бессилен, должно было быть 2:0. Концовка первых 45 минут была полностью за испанцами.

Не успели коллективы выйти из раздевалки, как Эн-Несири поразил ворота нидерландской команды. Акунья выполнил длинную передачу из глубины, выведя Юссефа на свидание с голкипером, и марокканец не промахнулся. Гости шли отвечать, но то не хватало какого-то креатива, то недоставало точности при завершении.

"Севилья" даже при преимуществе в два мяча не сидела в обороне и выглядела очень уверенно по своим меркам в текущем сезоне. Настолько, что даже не верилось, как эта команда, при том с таким ростером, могла не побеждать в национальном чемпионате с 26-го сентября... И казалось, что игра в принципе сделана и ничего не предвещало беды. Но. Окампос забросил играть и заработал максимально глупое удаление. Сначала Лукас препирался на чужой половине с арбитром. А спустя 3 (три!) минуты получил второй "горчичник" за максимально необязательный срыв атаки, при этом даже не сыграв грубо. Что же ты наделал, парень?! Аргентинец превратил абсолютно контролируемую игру в нервную. Иронично, но уже в следующей атаке ПСВ забил! Дест подал, а Салибари с поворота эффектным ударом положил в "девятку".

И все, команда Петера Боша почувствовала запах свежей крови. Хозяевам уже было не спастись. Сначала ПСВ сравнял счет, благодаря автоголу Гуделя. А уже в компенсированное время хрустальные надежды "нервионцов" разбил Пепи. Перед матчем Диего Алонсо сказал, что его команде нужно "просто выиграть". И это получалось до "грандиозного" удаления Окампоса. После же уругвайскому наставнику оставалось только плакать.

ПСВ будет биться за плей-офф ЛЧ до конца. А "Севилья"... Ну, если очень повезет, могут пролезть в их любимую Лигу Европы.

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5-й групповой тур. Квартет B. Сезон 2023/24

28.11.2023. Испания, Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - ПСВ 2:3

Голы: Рамос 24, Эн-Несири 46 - Салибари 68, Гудель 81 (автогол), Пепи 90+2

"Севилья": Дмитрович, Акунья, Рамос, Навас (Санчес 58), Гудель, Ракитич, Фернандо (Торрес 86), Соу (Хордан 74), Окампос, Лукебакио (Ньянзу 74), Эн-Несири.

Главный тренер: Диего Алонсо.

ПСВ: Бенитес, Дест, Боскальи (ван Анхолт 83), Рамальо (Салибари 58), Тезе, Верман, Схаутен (Пепи 83), Тил (Тильман 58), Лосано (Вертессен 44), Бакайоко, де Йонг.

Главный тренер: Петер Бош.

Предупреждения: Окампос 63, 66

Удаление: Окампос 66

Арбитр: Давиде Масса (Италия)