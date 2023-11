Рамос забил юбилейный гол в истории ЛЧ

Сегодня защитник "Севильи" отметился голом на 24' матча против ПСВ в 5-м туре Лиги Чемпионов.

37-летний футболист забил с ассиста, который выполнил Ивана Ракитич. Этот гол стал 10 000-ым в истории турнира.

Отметим, что с момента первого гола прошел 31 год и 4 дня. Его забил Даниэль Амокачи в 1992-м

10,000 - Sergio Ramos has scored the 10,000th goal in UEFA Champions League history (excl. pre-group games and qualifiers), 31 years and 4 days after the first scored by Club Brugge's Daniel Amokachi in 1992. Milestone. pic.twitter.com/4c9Ub1qxAG