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Рамос забил юбилейный гол в истории ЛЧ

Лига Чемпионов

Легендарный футболист отличился в матче против ПСВ

Рамос забил юбилейный гол в истории ЛЧ

Фото: https://twitter.com/SevillaFC

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня защитник "Севильи" отметился голом на 24' матча против ПСВ в 5-м туре Лиги Чемпионов.

37-летний футболист забил с ассиста, который выполнил Ивана Ракитич. Этот гол стал 10 000-ым в истории турнира.

Отметим, что с момента первого гола прошел 31 год и 4 дня. Его забил Даниэль Амокачи в 1992-м

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Серхио Рамос
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Источник:
OptaJoe
Комментарии
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Дон Купер (Хмельницький)
29.11.2023 в 22:06
Один з найкращих центрбеків всіх поколінь, і мабуть найтитулованіший і найрезультативніший.
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Комментарии 1
Дон Купер (Хмельницький)
29.11.2023 в 22:06
Один з найкращих центрбеків всіх поколінь, і мабуть найтитулованіший і найрезультативніший.
Ответить
0
0

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