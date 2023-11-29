Рамос забил юбилейный гол в истории ЛЧ

Сегодня защитник "Севильи" отметился голом на 24' матча против ПСВ в 5-м туре Лиги Чемпионов.

37-летний футболист забил с ассиста, который выполнил Ивана Ракитич. Этот гол стал 10 000-ым в истории турнира.

Отметим, что с момента первого гола прошел 31 год и 4 дня. Его забил Даниэль Амокачи в 1992-м