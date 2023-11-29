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Кобин: Я бы не спешил записывать Порту в фавориты матча с Шахтером

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Решающий матч состоится 13 декабря

Кобин: Я бы не спешил записывать Порту в фавориты матча с Шахтером

Фото: ФК Минай

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Василий Кобин оценил шансы "Шахтера" в борьбе с "Порту" за выход в следующий раунд Лиги чемпионов.

Напомним, что решающая игра "горянков" против "Порту" состоится 13 декабря, в ней "Шахтеру" необходима только победа.

"Надежный тыл – это хороший знак, ведь 13 декабря в заключительном поединке группового раунда Лиги чемпионов "Шахтеру" с "Порту" нельзя будет пропускать. Но это половина дела, надо обязательно забивать и побеждать, если горишь желанием пробиться в плей-офф.

Я владею информацией, что многие специалисты называют "Порту" – фаворитом, но я бы не спешил с таким прогнозом. Убежден, что "Шахтер" в декабре будет действовать по привычной для него тактической схеме 4-1-4-1. Вчера единственным нападающим у дончан был Сикан, который много поработал на команду. Хотя не исключено, что в Португалии он сыграет на позиции "наконечника". В последнее время ряды "Порту" покинули несколько ведущих исполнителей и "горожане" уже не могут обойтись без сбоев, как дома, так и на международной арене. Если "Шахтер" будет таким мотивированным, четко выполнять тренерские установки, как в недавнем поединке с "Барселоной", то у него есть неплохие шансы пройти и "Порту", - сказал Кобин.

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Источник:
sport.ua
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