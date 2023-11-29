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ЛЧ. Бавария – Копенгаген 0:0. Осторожная ничья, устраивающая всех
Все решится в последнем туре
Getty Images/Global Images Ukraine
Групповой этап Лиги чемпионов. Группа А, 5 тур
28 ноября. "Альянц Арена" (Мюнхен)
Главная арбитрина: Стефани Фраппар (Франция)
"Бавария" – "Копенгаген" 0:0
Бавария: Нойер, Дэвис (Крациг 86), Упамекано, Горецка, Герреро (Павлович 64), Лаймер, Киммих, Тель (Гнабри 64), Мюллер, Коман (Сане 64), Кейн
Копенгаген: Грабара, Бойлесен (Анкерсен 71), Дикс, Вавро, Джелерт, Лерагер, Фальк, Гонсалвеш (Гойлунд О. 90+5), Эльюнусси, Классон (Оскарссон 60), Барджи (Ачури 60)
Предупреждение: Ульрайх 74 – Гонсалвеш 24, Фальк 55
Читайте обзор матча здесь в скором времени!
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