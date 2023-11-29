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ЛЧ. Бавария – Копенгаген 0:0. Осторожная ничья, устраивающая всех

Лига Чемпионов

Все решится в последнем туре

ЛЧ. Бавария – Копенгаген 0:0. Осторожная ничья, устраивающая всех

Getty Images/Global Images Ukraine

Виктор Иванчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Групповой этап Лиги чемпионов. Группа А, 5 тур

28 ноября. "Альянц Арена" (Мюнхен)

Главная арбитрина: Стефани Фраппар (Франция)

"Бавария" – "Копенгаген" 0:0

Бавария: Нойер, Дэвис (Крациг 86), Упамекано, Горецка, Герреро (Павлович 64), Лаймер, Киммих, Тель (Гнабри 64), Мюллер, Коман (Сане 64), Кейн

Копенгаген: Грабара, Бойлесен (Анкерсен 71), Дикс, Вавро, Джелерт, Лерагер, Фальк, Гонсалвеш (Гойлунд О. 90+5), Эльюнусси, Классон (Оскарссон 60), Барджи (Ачури 60)

Предупреждение: Ульрайх 74 – Гонсалвеш 24, Фальк 55

Читайте обзор матча здесь в скором времени!

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Копенгаген Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов обзор матчей
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Комментарии
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Romerik (YNWA)
30.11.2023 в 00:12
Валєрка Іващенко точно не дивився цей матч
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Комментарии 1
Romerik (YNWA)
30.11.2023 в 00:12
Валєрка Іващенко точно не дивився цей матч
Ответить
0
0

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