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ЛЧ. Реал Сосьедад - Зальцбург 0:0. И волки сыты, и овцы целы
Баски экономили силы
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba/Quality Sport Images
Лига чемпионов. Группа D, 5-й тур
29.11.2023. Сан-Себастьян. "Аноетта"
Арбитр: Николай Балакин(Украина)
"Реал Сосьедад" - "Зальцбург" 0:0
"Реал Сосьедад": Ремиро - Одриосола(Траоре), Элустондо(Пачеко), Субельдиа, Муньос - Мендес(Барренечеа), Субименди, Туррьентес - Оярсабаль(Садик), Чо(Кубо), Захарян
"Зальцбург": Шлагер – Дедич, Пйонтковски, Павлович(Моргалла), Ульмер(Байдо) – Сучич, Бидструп, Глух(Аманква), Капальдо – Нене(Конате), Ратков(Шимич)
Предупреждения: Элустондо, Дедич
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