  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. ЛЧ. Реал Сосьедад - Зальцбург 0:0. И волки сыты, и овцы целы
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛЧ. Реал Сосьедад - Зальцбург 0:0. И волки сыты, и овцы целы

Лига Чемпионов

Баски экономили силы

ЛЧ. Реал Сосьедад - Зальцбург 0:0. И волки сыты, и овцы целы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba/Quality Sport Images

Михаил Олексиенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов. Группа D, 5-й тур

29.11.2023. Сан-Себастьян. "Аноетта"

Арбитр: Николай Балакин(Украина)

"Реал Сосьедад" - "Зальцбург" 0:0

"Реал Сосьедад": Ремиро - Одриосола(Траоре), Элустондо(Пачеко), Субельдиа, Муньос - Мендес(Барренечеа), Субименди, Туррьентес - Оярсабаль(Садик), Чо(Кубо), Захарян

"Зальцбург": Шлагер – Дедич, Пйонтковски, Павлович(Моргалла), Ульмер(Байдо) – Сучич, Бидструп, Глух(Аманква), Капальдо – Нене(Конате), Ратков(Шимич)

Предупреждения: Элустондо, Дедич

По теме
yellow-arrow
Криза Манчестер Юнайтед: Нічия з Галатасараєм руйнує шанси на плей-офф Ліги Чемпіонів
yellow-arrow
ЛЧ. Реал Мадрид - Наполи 4:2. Победу принес юниор
yellow-arrow
ЛЧ. Бавария – Копенгаген 0:0. Осторожная ничья, устраивающая всех
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости