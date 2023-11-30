Криза Манчестер Юнайтед: Нічия з Галатасараєм руйнує шанси на плей-офф Ліги Чемпіонів

"Манчестер Юнайтед" провально виступає у цьому сезоні Ліги Чемпіонів. Команда зіграла в нічию з "Галатасараєм" та втратила всі шанси на вихід в плей-офф.

Англійці вигравали 0:2 на 18-й хвилині, але потім Зієх забив гол зі штрафного. У другому таймі на 55' відзначився Макатоміней, гравець вдало завершив розіграну комбінацію. Попри це господарі матчу змогли відіграти два голи.

Один на 62' Зієх зробив дубль, інший - на 71-й хвилині Актюркоглу зрівняв рахунок. Після цього обидві команди щосили намагалися вирвати перемогу



5-й тур Ліги Чемпіонів. Туреччина "RAMS Park"

"Галатасарай" - "Манчестер Юнайтед"- 3:3

Голи: Гарначо 11', Фернандеш 18', Зієх 29', Мактоміней 55', Зієх 62', Антюркоглшу 71'