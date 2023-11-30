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Криза Манчестер Юнайтед: Нічия з Галатасараєм руйнує шанси на плей-офф Ліги Чемпіонів
Нічия 3:3
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" провально виступає у цьому сезоні Ліги Чемпіонів. Команда зіграла в нічию з "Галатасараєм" та втратила всі шанси на вихід в плей-офф.
Англійці вигравали 0:2 на 18-й хвилині, але потім Зієх забив гол зі штрафного. У другому таймі на 55' відзначився Макатоміней, гравець вдало завершив розіграну комбінацію. Попри це господарі матчу змогли відіграти два голи.
Один на 62' Зієх зробив дубль, інший - на 71-й хвилині Актюркоглу зрівняв рахунок. Після цього обидві команди щосили намагалися вирвати перемогу
5-й тур Ліги Чемпіонів. Туреччина "RAMS Park"
"Галатасарай" - "Манчестер Юнайтед"- 3:3
Голи: Гарначо 11', Фернандеш 18', Зієх 29', Мактоміней 55', Зієх 62', Антюркоглшу 71'
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