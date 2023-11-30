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Беллингем - первый игрок Реала, который забил в каждом из первых 4 матчей за клуб в ЛЧ
Джуд забил в каждом из 4 матчей за Реал в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mateo Villalba/Quality Sport Images
Джуд Беллингем забил в ворота "Наполи" (4:2) на 22-й минуте матча, выведя "Реал" вперед.
Беллингем принял участие в 4 из 5 матчей "Реала" на групповом этапе и забил в каждом из них. 20-летний англичанин стал первым игроком в истории "Реала", которому удалось забить в каждом из первых 4 матчей за клуб в турнире.
Всего на счету Беллингема 10 голов в Лиге чемпионов. Он стал первым английским футболистом в истории, который достиг этой отметки до своего 21-летия.
Кроме него это удалось лишь трем игрокам: Эрлингу Холанду, Килиану Мбаппе и Кариму Бензема.
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