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Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

За награду поспорят четыре футболиста

Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Пресс-служба УЕФА представила кандидатов на звание лучшего игрока недели по итогам пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

В номинацию попали:

  • полузащитник "Гаталасарая" Хаким Зиеш - оформил дубль и ассист в матче с "Манчестер Юнайтед" (3:3);
  • хавбек "Манчестер Сити" Фил Фоден - забил гол и сделал результативную передачу в поединке с "РБ Лейпциг" (3:2);
  • полузащитник "Бенфики" - Жоау Мариу - сделал хет-трик во встрече с "Интером" (3:3);
  • форвард "Лацио" Чиро Иммобиле - забил два гола в ворота "Селтика" (2:0), максимальная скорость - 32 км/ч.

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

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Чиро Иммобиле Бенфика (Лиссабон) Галатасарай (Стамбул) Лацио (Рим) Манчестер Сити Хаким Зиеш Жоау Мариу Фил Фоден
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Источник:
UEFA
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