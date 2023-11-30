Лига Чемпионов
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Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
За награду поспорят четыре футболиста
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба УЕФА представила кандидатов на звание лучшего игрока недели по итогам пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
В номинацию попали:
- полузащитник "Гаталасарая" Хаким Зиеш - оформил дубль и ассист в матче с "Манчестер Юнайтед" (3:3);
- хавбек "Манчестер Сити" Фил Фоден - забил гол и сделал результативную передачу в поединке с "РБ Лейпциг" (3:2);
- полузащитник "Бенфики" - Жоау Мариу - сделал хет-трик во встрече с "Интером" (3:3);
- форвард "Лацио" Чиро Иммобиле - забил два гола в ворота "Селтика" (2:0), максимальная скорость - 32 км/ч.
Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.
???? João Mário hat-trick— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 29, 2023
↪️ Super sub Immobile
????♂️ Ziyech double
???? Foden's classy showing
Who deserves to be Player of the Week?#UCLPOTW || @PlayStationEU
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