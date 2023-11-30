Артета о выходе в плей-офф ЛЧ после 6:0 с Лансом: Арсенал сделал это красиво

Микель Артета высказался о выходе "Арсенала" в плей-офф Лиги чемпионов.

Лондонский клуб разгромил "Ланс" в 5-м туре группового этапа ЛЧ (6:0) и гарантировал себе первое место в группе B.

"Сегодня был день, когда нужно было это сделать. Мы сделали это красиво.

Мы забили пять голов очень хорошей команде [в первом тайме]. После такого можно начать играть небрежно. И во втором тайме были моменты, когда мы вели себя по-другому, но оставались по-настоящему сосредоточенными.

О том, что "Арсенал" быстро открыл счет

"Соперникам приходилось идти вперед. Мы очень хорошо использовали свободные зоны".

О победе в группе с матчем в запасе

"Это здорово, потому что график у нас на данный момент сумасшедший.

Мы уже думаем об игре с "Вулвс" через 72 часа. Мы должны требовать большего друг от друга. Мы должны быть хорошо подготовлены к встрече с "Вулвс", - сказал Артета.