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Артета о выходе в плей-офф ЛЧ после 6:0 с Лансом: Арсенал сделал это красиво
Тренер высказался о выходе Арсенала в плей-офф
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Микель Артета высказался о выходе "Арсенала" в плей-офф Лиги чемпионов.
Лондонский клуб разгромил "Ланс" в 5-м туре группового этапа ЛЧ (6:0) и гарантировал себе первое место в группе B.
"Сегодня был день, когда нужно было это сделать. Мы сделали это красиво.
Мы забили пять голов очень хорошей команде [в первом тайме]. После такого можно начать играть небрежно. И во втором тайме были моменты, когда мы вели себя по-другому, но оставались по-настоящему сосредоточенными.
О том, что "Арсенал" быстро открыл счет
"Соперникам приходилось идти вперед. Мы очень хорошо использовали свободные зоны".
О победе в группе с матчем в запасе
"Это здорово, потому что график у нас на данный момент сумасшедший.
Мы уже думаем об игре с "Вулвс" через 72 часа. Мы должны требовать большего друг от друга. Мы должны быть хорошо подготовлены к встрече с "Вулвс", - сказал Артета.
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