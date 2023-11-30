Рюдигер должен был получить красную в матче с Наполи при счете 2:2 - Экс-судья Итурральде

"Реал" одержал победу над "Наполи" в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов (4:2).

Защитник мадридцев Антонио Рюдигер нанес травму сопернику во втором тайме при счете 2:2: он перехватил передачу, но после этого не опустил ногу и ударил хавбека неаполитанцев Петра Зелинского шипами в бедро. Главный арбитр матча Франсуа Летексье не показал немцу ни желтой, ни красной карточки.

Польскому футболисту потребовалась замена - вместо него вышел Элиф Элмаз.

Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес считает, что Рюдигер должен был получить красную карточку за этот фол.