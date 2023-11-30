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Рюдигер должен был получить красную в матче с Наполи при счете 2:2 - Экс-судья Итурральде
Рюдигер нанес травмы сопернику во втором тайме
Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" одержал победу над "Наполи" в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов (4:2).
Защитник мадридцев Антонио Рюдигер нанес травму сопернику во втором тайме при счете 2:2: он перехватил передачу, но после этого не опустил ногу и ударил хавбека неаполитанцев Петра Зелинского шипами в бедро. Главный арбитр матча Франсуа Летексье не показал немцу ни желтой, ни красной карточки.
Польскому футболисту потребовалась замена - вместо него вышел Элиф Элмаз.
Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес считает, что Рюдигер должен был получить красную карточку за этот фол.
"Для меня это красная. Это эпизод, который игрок объяснит лучше, чем судья. Рюдигер махнул ногой и оставил ее в воздухе, потому что знал, что ударит соперника. Перехватом он замаскировал грубую игру", - сказал Итурральде.
Oops— Running Rüdiger (@RudigerRunning) November 30, 2023
pic.twitter.com/wnIM7ZBZ6d
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