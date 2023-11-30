  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Рюдигер должен был получить красную в матче с Наполи при счете 2:2 - Экс-судья Итурральде
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рюдигер должен был получить красную в матче с Наполи при счете 2:2 - Экс-судья Итурральде

Лига Чемпионов

Рюдигер нанес травмы сопернику во втором тайме

Рюдигер должен был получить красную в матче с Наполи при счете 2:2 - Экс-судья Итурральде

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Реал" одержал победу над "Наполи" в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов (4:2).

Защитник мадридцев Антонио Рюдигер нанес травму сопернику во втором тайме при счете 2:2: он перехватил передачу, но после этого не опустил ногу и ударил хавбека неаполитанцев Петра Зелинского шипами в бедро. Главный арбитр матча Франсуа Летексье не показал немцу ни желтой, ни красной карточки.

Польскому футболисту потребовалась замена - вместо него вышел Элиф Элмаз.

Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес считает, что Рюдигер должен был получить красную карточку за этот фол.

"Для меня это красная. Это эпизод, который игрок объяснит лучше, чем судья. Рюдигер махнул ногой и оставил ее в воздухе, потому что знал, что ударит соперника. Перехватом он замаскировал грубую игру", - сказал Итурральде.

По теме
yellow-arrow
Арсенал - первая команда, пять игроков которой забили за один тайм в Лиге чемпионов
yellow-arrow
Тренер Бенфики - о 3:3 с Интером: Так эффективно мы еще не играли в этом сезоне
yellow-arrow
Двое украинцев из Шахтера. Представлена команда недели Лиги чемпионов от SofaScore
Реал (Мадрид) Наполи Петр Зелиньский Антонио Рюдигер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
SVN7483 (Маріуполь)
30.11.2023 в 14:44
При просмотре матча я тоже подумал что это красная,там с другого повтора видно что Рюдигер специально целился в ногу сопернику
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
SVN7483 (Маріуполь)
30.11.2023 в 14:44
При просмотре матча я тоже подумал что это красная,там с другого повтора видно что Рюдигер специально целился в ногу сопернику
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости