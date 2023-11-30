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Арсенал - первая команда, пять игроков которой забили за один тайм в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

Благодаря этой победе команда Артеты вышла в 1/8 финала ЛЧ

Арсенал - первая команда, пять игроков которой забили за один тайм в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Лондонский "Арсенал" стал первой в истории Лиги чемпионов командой, в составе которой забили пять разных игроков за один тайм матча самого престижного еврокубкового турнира.

Накануне, 29 ноября, "канониры" встречались с "Лансом" на домашней арене "Эмирейтс" и забили шесть сухих голов французам. В первом тайме отличились Кай Гаверц, Габриэл Жезус, Букайо Сака, Габриэл Мартинелли, Мартин Эдегор. В конце второго тайма забил Жоржиньо, который реализовал пенальти. Благодаря этой победе команда Микеля Артеты набрала 12 очков в группе B и оформила выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Отметим, что после 13 туров английской Премьер-лиги сезона-2023/2024 "Арсенал" занимает первое место, опережая идущий вторым "Манчестер Сити" на одно очко.

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