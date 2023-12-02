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Лучшим игроком 5 тура ЛЧ признали нападающего Лацио

Лига Чемпионов

Два гола в матче принесли Чиро Иммобили победу

Лучшим игроком 5 тура ЛЧ признали нападающего Лацио

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Официальный сайт УЕФА опубликовал лучшего игрока 5-тура Лиги чемпионов, им стал нападающий "Лацио" Чиро Иммобили.

Итальянский нападающий в матче против "Селтика" забил два гола на 82-й и 85-й минуте, этим же и принес победу команде.

Среди претендентов на лучшего игрока недели были: Жоау Мариу "Бенфика", Хаким Заеш"Галатасарай" и Фил Фоден "Манчестер Сити".

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Чиро Иммобиле
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Источник:
УЕФА
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