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Лучшим игроком 5 тура ЛЧ признали нападающего Лацио
Два гола в матче принесли Чиро Иммобили победу
Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный сайт УЕФА опубликовал лучшего игрока 5-тура Лиги чемпионов, им стал нападающий "Лацио" Чиро Иммобили.
Итальянский нападающий в матче против "Селтика" забил два гола на 82-й и 85-й минуте, этим же и принес победу команде.
Среди претендентов на лучшего игрока недели были: Жоау Мариу "Бенфика", Хаким Заеш"Галатасарай" и Фил Фоден "Манчестер Сити".
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