Лучшим игроком 5 тура ЛЧ признали нападающего Лацио

Официальный сайт УЕФА опубликовал лучшего игрока 5-тура Лиги чемпионов, им стал нападающий "Лацио" Чиро Иммобили.

Итальянский нападающий в матче против "Селтика" забил два гола на 82-й и 85-й минуте, этим же и принес победу команде.

Среди претендентов на лучшего игрока недели были: Жоау Мариу "Бенфика", Хаким Заеш"Галатасарай" и Фил Фоден "Манчестер Сити".