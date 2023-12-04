Пушич - о своем приходе в Шахтер: Все было хаотично. Атмосфера в команде была не очень хорошая

Главный тренер " Шахтера " Марино Пушич для журнала Лиги чемпионов рассказал о том, как пришел в команду за день до матча ЛЧ против "Барселоны".

"Все было хаотично. Это всегда шок для команды, когда ищут нового наставника. Напряженные 2-3 дня. Я приехал в Барселону, где встретился с руководством клуба и подписал контракт. Атмосфера в команде была не очень хорошая. Игроки разделены со своими семьями. Это тяжело психологически, но они справляются. Проиграли тогда "Барселоне", но выиграли у них второй матч. Хочу, чтобы моя команда контролировала мяч и прессинговала. И показывала любому сопернику, что вышла на поле конкурировать и сражаться", – сказал Пушич.

Напомним, что после 5-ти туров группы Лиги чемпионов "Шахтер" сохраняет шансы на выход в плей-офф турнира. Для этого "горнякам" нужно в последнем туре на выезде обыграть "Порту".