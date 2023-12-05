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Сергей Ковалец: Порту реально обыграть - Шахтеру нужно сыграть на результат

Лига Чемпионов
Обновлено

Горнякам нужна только победа в выездном матче с Порту

Сергей Ковалец: Порту реально обыграть - Шахтеру нужно сыграть на результат

Фото: Михайло Лозовий/UA-Football

Новина українською

Известный украинский тренер Сергей Ковалец высказался о шансах "Шахтера" в последнем туре группового раунда ЛЧ обыграть на выезде "Порту". Только победа нужна "горнякам" для прохода в весеннюю часть турнира.

"Шахтер" уже гарантировал себе евровесну и это должно помочь украинской команде. Считаю, психологическое преимущество сейчас на стороне "горняков", ведь никто не ожидал, что они до последнего тура будут бороться с "Порту" за второе место после стартового поражения "драконам" — 1:3.

Важно правильно сыграть тактически, не раскрыться преждевременно, ведь "Порту" — скоростная техничная команда. Если дадим свободные зоны и будем терять мячи на своей половине поля в переходных фазах, то шансов будет мало. Надо сыграть на результат, тренеры должны найти действенный рецепт. К слову, тренерский штаб "Шахтера" постоянно усиливается и сейчас это уже настоящий интернациональный мозговой центр, там есть кому думать. Но то, что "Порту" реально обыграть — 100 процентов", — сказал Ковалец.

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Источник:
FootBoom
Комментарии
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kukarekin (Одесса)
05.12.2023 в 21:08
Шансів малувато
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Комментарии 1
kukarekin (Одесса)
05.12.2023 в 21:08
Шансів малувато
Ответить
0
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