Сергей Ковалец: Порту реально обыграть - Шахтеру нужно сыграть на результат

Известный украинский тренер Сергей Ковалец высказался о шансах " Шахтера " в последнем туре группового раунда ЛЧ обыграть на выезде "Порту". Только победа нужна "горнякам" для прохода в весеннюю часть турнира.

"Шахтер" уже гарантировал себе евровесну и это должно помочь украинской команде. Считаю, психологическое преимущество сейчас на стороне "горняков", ведь никто не ожидал, что они до последнего тура будут бороться с "Порту" за второе место после стартового поражения "драконам" — 1:3.

Важно правильно сыграть тактически, не раскрыться преждевременно, ведь "Порту" — скоростная техничная команда. Если дадим свободные зоны и будем терять мячи на своей половине поля в переходных фазах, то шансов будет мало. Надо сыграть на результат, тренеры должны найти действенный рецепт. К слову, тренерский штаб "Шахтера" постоянно усиливается и сейчас это уже настоящий интернациональный мозговой центр, там есть кому думать. Но то, что "Порту" реально обыграть — 100 процентов", — сказал Ковалец.