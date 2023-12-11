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Определилась бригада арбитров, которая обслужит матч Порту - Шахтер

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Горняки уже пересекались с главным рефери

Определилась бригада арбитров, которая обслужит матч Порту - Шахтер

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Стала известна бригада арбитров на поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Порту" и "Шахтером".

Главным судьей матча будет 39-летний Иштван Ковач из Румынии. На линиях ему будут помогать соотечественники Василе Флорин Маринеску и Овидиу Артене. Четвертый рефери - Марцел Бирсан.

Ответственным за систему VAR будет Массимилиано Иррати (Италия), его помощник - Кэтэлин Попа (Румыния).

Матч "Порту" - "Шахтер" состоится в среду, 13 декабря и начнется в 22:00 по Киеву.

К слову, Ковач дважды пересекался с "Шахтером" в сезоне-2021/22: в квалификации Лиги чемпионов он судил игру с "Генком" (2:1), а затем в групповом этапе обслуживал поединок с "Интером" (1:1).

Кроме того, румын работал на матче квалификации ЧМ-2022 сборной Украины и Финляндии (1:1), и среди прочего, удалял Виталия Миколенко.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Алина Ерофеева
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