Битва за плей-офф. Шахтер отправился в Португалию на матч с Порту

В среду, тринадцатого декабря, состоится матч шестого тура группового раунда Лиги чемпионов "Порту" - "Шахтер". "Горняки" уже отправились на выезд.

Перед очным поединком обе команды имеют по девять очков в турнирной таблице. Однако "Порту" имеет преимущество по личным встречам, поэтому его устроит и ничья.

"Шахтеру" для выхода в плей-офф нужна победа с любым счетом. В случае ничьей или поражения "горняки" переместятся в Лигу Европы.