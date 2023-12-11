Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Битва за плей-офф. Шахтер отправился в Португалию на матч с Порту
Игра состоится в среду
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
В среду, тринадцатого декабря, состоится матч шестого тура группового раунда Лиги чемпионов "Порту" - "Шахтер". "Горняки" уже отправились на выезд.
Перед очным поединком обе команды имеют по девять очков в турнирной таблице. Однако "Порту" имеет преимущество по личным встречам, поэтому его устроит и ничья.
"Шахтеру" для выхода в плей-офф нужна победа с любым счетом. В случае ничьей или поражения "горняки" переместятся в Лигу Европы.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ФК Шахтар
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Решающий матч Шахтера в ЛЧ, прощание Зари с Европой, финальный штрих УПЛ. Расписание футбола на 11 – 17 декабря
- Довбик и Цыганков на двоих забили 11 голов и отдали 9 ассистов за Жирону в этом сезоне
- Киев в четыре утра был атакован баллистикой
- Определилась бригада арбитров, которая обслужит матч Порту - Шахтер
- Красотка дня. Фантастическая девушка молодого героя Динамо Волошина. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная невеста столпа обороны Руха. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн