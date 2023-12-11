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Битва за плей-офф. Шахтер отправился в Португалию на матч с Порту

Лига Чемпионов

Игра состоится в среду

Битва за плей-офф. Шахтер отправился в Португалию на матч с Порту

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

В среду, тринадцатого декабря, состоится матч шестого тура группового раунда Лиги чемпионов "Порту" - "Шахтер". "Горняки" уже отправились на выезд.

Перед очным поединком обе команды имеют по девять очков в турнирной таблице. Однако "Порту" имеет преимущество по личным встречам, поэтому его устроит и ничья.

"Шахтеру" для выхода в плей-офф нужна победа с любым счетом. В случае ничьей или поражения "горняки" переместятся в Лигу Европы.

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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Игорь Семйон
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