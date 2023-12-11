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ПСВ – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов

Когда все задачи уже решены

ПСВ – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"ПСВ" и "Арсенал" полностью решили свои турнирные задачи в Лиге Чемпионов, обе команды выходят из группы и не имеет значения, как закончится этот матч, команда Артеты останется на первом месте, а команда Боша - на втором.

Именно поэтому этот матч может быть вдвойне интересным, ведь открытые и расслабленные команды могут подарить результативный и веселый футбол.

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени во вторник, 12 декабря

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 1.

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Трансляция матча "ПСВ" — "Арсенал"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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