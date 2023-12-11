ПСВ – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

"ПСВ" и "Арсенал" полностью решили свои турнирные задачи в Лиге Чемпионов, обе команды выходят из группы и не имеет значения, как закончится этот матч, команда Артеты останется на первом месте, а команда Боша - на втором.

Именно поэтому этот матч может быть вдвойне интересным, ведь открытые и расслабленные команды могут подарить результативный и веселый футбол.

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени во вторник, 12 декабря

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