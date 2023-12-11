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Анчелотти высказался о завтрашнем матче в ЛЧ: Завтра будет играть Кепа
Главный тренер определился с голкипером на матч против Унион Берлина
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти определился, какой голкипер будет играть в матче 6-го тура Лиги чемпионов против "Унион Берлина".
"На скамейке запасных несправедливо кого-то оставлять..., но Кепа играет завтра. Лунин? Я не могу поставить их обоих, к сожалению", - цитирует главного тренера Фабрицио Романо
В этом сезоне украинский голкипер в Ла Лиге сыграл 6 поединков, пропустил 3 мяча и провел 3 сухих матча.
Напомним, что игра против "Унион Берлина" состоится 12 декабря в 22:00 по киевскому времени.
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