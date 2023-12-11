  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Анчелотти высказался о завтрашнем матче в ЛЧ: Завтра будет играть Кепа
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анчелотти высказался о завтрашнем матче в ЛЧ: Завтра будет играть Кепа

Лига Чемпионов

Главный тренер определился с голкипером на матч против Унион Берлина

Анчелотти высказался о завтрашнем матче в ЛЧ: Завтра будет играть Кепа

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти определился, какой голкипер будет играть в матче 6-го тура Лиги чемпионов против "Унион Берлина".

"На скамейке запасных несправедливо кого-то оставлять..., но Кепа играет завтра. Лунин? Я не могу поставить их обоих, к сожалению", - цитирует главного тренера Фабрицио Романо

В этом сезоне украинский голкипер в Ла Лиге сыграл 6 поединков, пропустил 3 мяча и провел 3 сухих матча.

Напомним, что игра против "Унион Берлина" состоится 12 декабря в 22:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
ПСВ – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
yellow-arrow
ПСВ – Арсенал. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 12.12.2023
yellow-arrow
Битва за плей-офф. Шахтер отправился в Португалию на матч с Порту
Реал (Мадрид) Кепа Аррисабалага
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости