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Наполи - Брага. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов

Наполи - Брага. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Наполи - Брага. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

В заключительном туре квартета C "Наполи" и "Брага" между собой решат судьбу второй путевки в группе в плей-офф главного еврокубка. Португальцам для выхода в 1/8 ЛЧ нужно победить неаполитанцев с разницей в два мяча и больше. В свою очередь, итальянскому коллективу нужно этому помешать.

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"Наполи" в любом случае обеспечил себе слот плей-офф Лиги Европы. "Брага" может потенциально потерять путевку в евровесну. Но для этого, прежде всего нужно, чтобы "Унион" обыграл мадридский "Реал". Чистая фантастика для команды, которая не может никого победить с лета.

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Наполи" и "Брагой" состоится во вторник, 12-го декабря 2023-го года, в 22:00.

Видеотрансляция матча в Украине состоится на Megogo.

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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