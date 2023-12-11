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Наполи - Брага. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Наполи - Брага. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Getty Images / Global Images Ukraine
В заключительном туре квартета C "Наполи" и "Брага" между собой решат судьбу второй путевки в группе в плей-офф главного еврокубка. Португальцам для выхода в 1/8 ЛЧ нужно победить неаполитанцев с разницей в два мяча и больше. В свою очередь, итальянскому коллективу нужно этому помешать.
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"Наполи" в любом случае обеспечил себе слот плей-офф Лиги Европы. "Брага" может потенциально потерять путевку в евровесну. Но для этого, прежде всего нужно, чтобы "Унион" обыграл мадридский "Реал". Чистая фантастика для команды, которая не может никого победить с лета.
Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Наполи" и "Брагой" состоится во вторник, 12-го декабря 2023-го года, в 22:00.
Видеотрансляция матча в Украине состоится на Megogo.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
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