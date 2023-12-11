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Полузащитник Баварии поделился эмоциями перед завтрашней игрой в ЛЧ

Лига Чемпионов

20-летний игрок поделился своими мыслями

Полузащитник Баварии поделился эмоциями перед завтрашней игрой в ЛЧ

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Полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала поделился эмоциями перед последним матчем группового этапа Лиги Чемпионов против "МЮ".

"Когда я был моложе, то всегда любил смотреть матчи на "Олд Траффорд". Я думаю, что атмосфера будет замечательной. "Ман Юнайтед" будет настроен побеждать, они сильная команда", — цитирует Мусиала Фабрицио Романо.

Отметим, что в этом сезоне Джамал сыграл 12 матчей, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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