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Полузащитник Баварии поделился эмоциями перед завтрашней игрой в ЛЧ
20-летний игрок поделился своими мыслями
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Полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала поделился эмоциями перед последним матчем группового этапа Лиги Чемпионов против "МЮ".
"Когда я был моложе, то всегда любил смотреть матчи на "Олд Траффорд". Я думаю, что атмосфера будет замечательной. "Ман Юнайтед" будет настроен побеждать, они сильная команда", — цитирует Мусиала Фабрицио Романо.
Отметим, что в этом сезоне Джамал сыграл 12 матчей, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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