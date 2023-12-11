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Артета сравнил нового таланта команды с Джеком Уилшером

Лига Чемпионов
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Он обладает уникальным талантом ©

Артета сравнил нового таланта команды с Джеком Уилшером

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Главный тренер "Арсенала" Микаэль Артета рассказал о полузащитнике Этане Нванери, который в 2022 году стал самым молодым игроком английской Премьер-лиги.

"Он обладает уникальным талантом. Это мне понравилось с самого начала. Это способность бороться за мяч там, где невозможно этого сделать. Он делает это так, как когда-то делал Джек Уилшер".

В этом сезоне 16-летний полузащитник сыграл за молодежную команду 7 матчей, забил 5 голов и отдал 2 ассиста.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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