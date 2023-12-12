12 декабря начинается заключительный, шестой, тур группового этапа Лиги чемпионов 2023/24. В одном из матчей "Манчестер Юнайтед" дома будет принимать мюнхенскую "Баварию". Для прохода в следующий раунд английской команде нужно побеждать и рассчитывать на ничью в матче "Копенгаген" – "Галатасарай".

Перед данным противостоянием мы вам предлагаем вспомнить стартовые составы этих команд в их финале ЛЧ 1998/99, где МЮ сотворил невероятный камбэк и выиграл трофей. Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет попадаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.