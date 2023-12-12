Все или ничего. Манчестер Юнайтед – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 12.12.23

Лига чемпионов

Группа A, шестой тур

12 декабря, 22:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Эспен Эскос (Норвегия)

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"Бавария" уже гарантировала себе не только выход в плей-офф Лиги чемпионов, но и первое место в группе. В то же время “Манчестер Юнайтед” довольно неожиданно идет на четвертой позиции. Параллельно с сегодняшним матчем “манкунианцам” нужно смотреть на результаты соперников, но в любом случае побеждать.

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Новости Манчестер Юнайтед

Подопечные тен Хага пока находятся не в лучшем психологическом состоянии. Об игровой форме можно сказать то же самое. На минувших выходных "красные дьяволы" уступили на "Олд Траффорд" "Борнмуту" со счетом 0:3. И команда Ильи Забарного не просто так забила три гола, а полностью обыграла МЮ. Это третье домашнее поражение в последних пяти матчах для "манкунианцев" с разницей в три мяча.

Во внутреннем чемпионате, учитывая проблемы МЮ, команда идет еще неплохо. Сейчас “манкунианцы” занимают шестое место с шестью очками отрыва от топ-4. А вот в Лиге чемпионов все очень плачевно. Чтобы пройти в плей-офф ЛЧ, нужна победа над "Баварией", а также ничья в параллельном матче "Копенгаген" – "Галатасарай". Также можно надеяться и на плей-офф ЛЕ: в этом случае нужны только три очка против мюнхенцев без всяких надежд на поединок датчан и турок.

Кадры хозяев

У "манкунианцев" целая эпидемия травм. В лазарете есть представители всех звеньев на поле, кроме голкипера. Защитники: Линделоф, Маласия, Мартинес, игроки центра поля: Эриксен, Каземиро, Маунт, а также атакующий футболист Диалло. Не забываем и о Санчо, хотя тен Хаг предпочел бы не вспоминать его.

Новости Баварии

"Пивовары" также проиграли в предыдущем матче. Даже не так… Они тоже прилично наложили в штаны. Подопечные Тухеля поехали во Фракфурт, в гости к “Айнтрахту”. Там они пропустили пять голов и смогли забить всего один. Учитывая контекст напряженной борьбы за чемпионство – это может потом сказаться. Однако в параллельном матче прямые конкуренты мюнхенцев "Штутгарт" и "Байер" сыграли вничью (1:1), так что пока "Бавария" идет на втором месте с четырьмя очками отрыва от первых леверкузенцев с игрой в запасе.

С жеребьевкой Лиги чемпионов им откровенно повезло. В группе мюнхенцы играют с представителями чемпионатов не из Большой пятерки "Копенгагеном" и "Галатасараем", а также с ужасным в этом сезоне "Манчестер Юнайтед". За пять матчей "Бавария" потеряли очки только однажды – против датчан. "Копенгаген" выстоял нули на "Альянц Арене".

Кадры гостей

У “Баварии” тоже есть проблемы с составом, но не столь значительные. В настоящее время травмирован ключевой футболист Гнабри. Также в лазарете находятся де Лигт и Ульрайх.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Баварии

Последние пять встреч хозяев

09.12. Манчестер Юнайтед – Борнмут 0:3 (АПЛ)

06.12. Манчестер Юнайтед – Челси 2:1 (АПЛ)

02.12. Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)

29.11. Галатасарай – Манчестер Юнайтед 3:3 (ЛЧ)

26.11. Эвертон – Манчестер Юнайтед 0:3 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

09.12. Айнтрахт Ф – Бавария 5:1 (Бундеслига)

29.11. Бавария – Копенгаген 0:0 (ЛЧ)

24.11. Кельн – Бавария 0:1 (Бундеслига)

11.11. Бавария – Гайденгайм 4:2 (Бундеслига)

08.11. Бавария – Галатасарай 2:1 (ЛЧ)

Последние пять личных встреч между соперниками

20.09.23. Бавария – Манчестер Юнайтед 4:3 (Групповой этап ЛЧ)

05.08.18. Бавария – Манчестер Юнайтед 1:0 (Товарищеский матч)

09.04.14. Бавария – Манчестер Юнайтед 3:1 (Четвертьфинал ЛЧ)

01.04.14. Манчестер Юнайтед – Бавария 1:1 (Четвертьфинал ЛЧ)

07.04.10. Манчестер Юнайтед – Бавария 3:2 (Четвертьфинал ЛЧ)

Турнирная таблица группы A

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Бавария 5 4 1 0 11-6 13 2 Копенгаген 5 1 2 2 7-8 5 3 Галатасарай 5 1 2 2 10-12 5 4 Манчестер Юнайтед 5 1 1 3 12-14 4

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Бавария

Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Бавария от UA-Football

В первом поединке "манкунианцы" показали характер только в конце, когда им нужно было кровь из носа делать хоть что-нибудь. Сейчас именно таков вариант. "Бавария" не в слишком лучшей форме, да и сегодня Тухель применит в том числе и резерв. “Красные дьяволы” стартуют высоким темпом, а после перерыва возможно даже его и удержат. Хотя и мюнхенцам уже ничего не нужно с турнирной точки зрения, но в Англию они полетели не на экскурсию. Прогноз: Победа “Манчестер Юнайтед” в первом тайме (Кф 3,2).