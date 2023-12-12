Воробей: Шахтеру с Порту будет труднее, чем с Барселоной

Бывший нападающий "Шахтера" Андрей Воробей поделился ожиданиями от матча "горняков" с "Порту" в заключительном раунде Лиги чемпионов.

- У нас появилась надежда, а у команды шанс на продолжение выступления в ЛЧ, так почему бы этим не попробовать воспользоваться? Хоть и на бумаге шансов на выход больше у "Порту".

- "Шахтеру" нужно исключительно побеждать, а "Порту" устраивает и ничья. Можно ли сказать, что над горняками есть груз ответственности?

- Футболисты будут чувствовать ответственность, но не груз. Потому что в случае чего им никто и слова не скажет. Команда получила 9 очков и удивила многих.

- Какой игры стоит ожидать в Португалии?

- Для "Шахтера" будет очень тяжелая игра, тяжелее, чем против нынешней "Барселоны". Специфика игры "Порту" - не из приятных для горняков.

- Кому будет принадлежать инициатива?

- "Порту" будет пытаться навязать свою игру, будет давить и доминировать. Все будет зависеть от того, насколько хладнокровно будут чувствовать себя наши футболисты и как у них будет удаваться выход из обороны. Периодами этот элемент очень хорошо складывался у горняков в последних матчах. Поэтому самое важное - избежать индивидуальных ошибок. А еще большие надежды возлагаем на наших скоростных игроков - Судакова, Зубкова, Крыськива - чтобы они убежали и нашли свой момент.

- Насколько "Шахтер" готов к этому матчу, учитывая последние поединки в УПЛ?

- Есть и тревожные, и положительные моменты. Но в целом считаю, что нельзя в этом контексте отталкиваться от внутренней лиги, ведь уровень существенно отличается от ЛЧ.

- Насколько прогнозируемым стартовый состав "Шахтера" представляется накануне?

- Процентов на 95. Единственный вопрос - кто из четырех сыграет в треугольнике в центре поля - Степаненко, Бондаренко, Крыськив и Судаков. Я бы не списывал со счета и Назарина, мне нравится этот парень.

- А как насчет центра защиты?

- Жду там Бондаря и Матвиенко. Очень надеюсь, что наши скоростные защитники с горячей грузинской кровью как можно строже сыграют именно на оборону, - сказал Воробей.