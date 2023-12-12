МЮ - Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Манчестер Юнайтед" и "Бавария" сыграют в матче заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов. Мюнхенцы обеспечили себе выход в плей-офф с 1-го места в группе А. Для немцев этот поединок не имеет турнирного значения.

"Красные дьяволы" идут на 4-й строчке, набрав 4 очка. Подопечные Эрика тен Хага еще могут зацепиться за еврокубки. Для этого нужна собственная победа и надежда на ничью в параллельной встрече "Копенгаген" – "Галатасарай".

Матч Лиги чемпионов состоится во вторник, 12-го декабря, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO Футбол 1.

Лига Чемпионов. Группа A, 6-й тур

"Олд Траффорд", Манчестер

Манчестер Юнайтед – Бавария 22:00

Трансляция – Megogo Футбол 1