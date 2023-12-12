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Наполи - Брага. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Наполи - Брага: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: twitter.com/SCBragaOficial / Автор невідомий
Битва за выход в плей-офф. Лучшие шансы на общий успех имеет "Наполи", который может себе позволить ничью.
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Матч Лиги чемпионов состоится во вторник, 12-го декабря, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO.
6-й групповой тур. Квартет C. Сезон 2023/24
12.12.2023. Италия, Наполи. Стадион "Диего Армандо Марадона"
Арбитр: Славко Винчич (Словения)
"Наполи" 22:00 "Брага"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция Megogo
Трансляція матчу Наполі - БрагаСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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