Наполи - Брага. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Битва за выход в плей-офф. Лучшие шансы на общий успех имеет "Наполи", который может себе позволить ничью.

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Матч Лиги чемпионов состоится во вторник, 12-го декабря, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO.

6-й групповой тур. Квартет C. Сезон 2023/24

12.12.2023. Италия, Наполи. Стадион "Диего Армандо Марадона"

Арбитр: Славко Винчич (Словения)

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