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Наполи - Брага. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Наполи - Брага: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Наполи - Брага. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото: twitter.com/SCBragaOficial / Автор невідомий

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Битва за выход в плей-офф. Лучшие шансы на общий успех имеет "Наполи", который может себе позволить ничью.

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Матч Лиги чемпионов состоится во вторник, 12-го декабря, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO.

6-й групповой тур. Квартет C. Сезон 2023/24

12.12.2023. Италия, Наполи. Стадион "Диего Армандо Марадона"

Арбитр: Славко Винчич (Словения)

"Наполи" 22:00 "Брага"

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция Megogo

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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